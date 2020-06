TSM-leerling Avin wint schrijfwedstrijd voor nieuwkomers: “Mijn toekomst is als water” Wannes Vansina

15 juni 2020

Avin Hassan (14), leerling in de Okan-klas van de Technische Scholen Mechelen, heeft de Schrijfprijs NT2 2020 van de gewonnen. Dat is een wedstrijd die de Stichting Les organiseert om anderstaligen de kans te bieden om naar buiten te komen met hun schijftalent. Avin won in haar categorie met het gedicht ‘Als’, over haar toekomst in haar nieuw land. De prijsuitreiking zou in Antwerpen plaatsvinden, maar dat ging niet door. In de plaats daarvan werd de winnaar bekend gemaakt door middel van een filmpje. Avin wint een cheque van 250 euro, haar gedicht wordt gepubliceerd in het tijdschrift Les en verschijnt in een boekje samen met de winnende teksten van de andere categorieën.