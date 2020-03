TSM daagt leerlingen uit: “Loop samen de wereld rond” Wannes Vansina

25 maart 2020

17u38

Loop samen de wereld rond. Die uitdagingen kregen de leerlingen én leerkrachten van de Technische Scholen Mechelen deze week voorgeschoteld door de leraren Lichamelijke Opvoeding. “Onze sportactiviteiten liggen allemaal aan de ketting. Sportclubs gingen op slot en ook de lessen Lichamelijke Opvoeding op school vielen weg. Onze leerlingen dreigen allemaal in een bewegingsloos isolement te raken”, motiveert LO-leerkracht Geert Bautmans de videoboodschap. Op een website kunnen de deelnemers hun prestaties bijhouden en elkaar aanmoedigen. “1000 km per dag moet makkelijk haalbaar zijn. Dat is slechts 1 km per TSM’er.” De school vraagt wel alle coronamaatregelen te respecteren.