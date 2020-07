Tsjech vindt tien maanden cel te streng voor diefstal van fototoestel Tim Van Der Zeypen

02 juli 2020

11u10 0 Mechelen Een Tsjech, die momenteel in Spanje verblijft, heeft vanuit de gevangenis verzet aangetekend tegen een verstekvonnis. Dat vonnis had hem veroordeeld tot een celstraf van tien maanden effectief alsook een geldboete van 600 euro.

“Een strenge straf”, vond de Tsjech. Zo’n via jaar geleden ging hij ervandoor met een fototoestel in de mediamarkt langs de Bruul in het centrum Mechelen. Hij werd toen opgepakt en verhoord maar ging nadien terug naar Spanje. Daar verblijft hij op dit moment.

Onlangs werd hij opgemerkt op het perron van het station en opgepakt voor het uitzitten van de celstraf. Sindsdien zit hij in de gevangenis. “Maar die zou hij nu zo snel mogelijk willen laten verlaten”, zei zijn advocaat Manu Bande. De strafpleiter vroeg aan de rechtbank om rekening te houden met het lange tijdsverloop tussen de feiten en het uitzitten van de celstraf.

“Hij wil nu snel terug naar Spanje. Daar werkt hij als veiligheidsagent”, besloot meester Bande. De feiten werden niet betwist. Hij verklaarde dat hij dronken was op het moment van de feiten. Het parket vroeg de bevestiging van het verstekvonnis. Op 15 juli kennen we het verdict.