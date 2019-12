Trucker riskeert vijftien maanden cel voor aanranding: “Hij vroeg jonge meisjes om foto’s van hun slipje door te sturen” TVDZM

19 december 2019

14u00 0 Mechelen Een vrachtwagenchauffeur uit Antwerpen heeft zich donderdagvoormiddag moeten verantwoorden voor de rechters in Mechelen. De trucker stond terecht voor aanranding van de eerbaarheid van minderjarigen en het bezit van kinderpornografisch materiaal.

De bal ging aan het rollen nadat de familie van een van de minderjarigen naar de politie was gestapt. “Ze hadden een chatbericht onderschept waarin beklaagde vroeg om een foto van het meisje in haar slipje door te sturen”, zei openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem op zitting. De politie voerde een huiszoeking uit en nam de computer in beslag.

Er werden negen bezwarende foto’s aangetroffen maar ook enkele gesprekken met andere minderjarige meisjes, die hij ook om foto’s in slipje vroeg. De feiten werden niet betwist door de trucker. De man vertelde, nadat de gerechtspsychiater had vastgesteld dat hij met fetisjistische problemen kampt, dat hij intussen bereid is om zich psychologisch te laten begeleiden.

De openbaar aanklager leek zich daar niet helemaal tegen te verzetten maar wou wel een stok achter de deur. Hij vroeg een celstraf van vijftien maanden gekoppeld aan een probatie-uitstel.

Vonnis op 16 januari.