Trucker rijdt rond met vals rijbewijs Tim Van Der Zeypen

04 maart 2020

11u20 2 Mechelen De politie van Mechelen-Willebroek heeft een trucker betrapt die rondreed met een ongeldig rijbewijs. De chauffeur liep in de Goswin de Stassartstraat tegen de lamp. “Dit na een overtreding op het parkeerverbod”, luidt het bij de politie.

De chauffeur moest met zijn vrachtwagen chape (cement) komen leveren. Toen de politie hem controleerde, stelde ze enkele onregelmatigheden vast. “De man heeft de Roemeense nationaliteit en een Roemeens rijbewijs maar beschikt wel over een Belgische e-kaart”, verduidelijkt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop werd er onderzoek uitgevoerd op het rijbewijs door de Federale Politie. Meerdere kenmerken bleken niet te kloppen. Het ging om een vals document.”

Het rijbewijs werd in beslag genomen en de trucker kreeg een proces-verbaal. Gelet op het valse rijbewijs mocht de vrachtwagen niet meer verder rijden en werd deze aan de kant gezet. Zijn opdrachtgever moest een andere chauffeur ter plaatse sturen om de vrachtwagen te verplaatsen. De trucker bleek overigens ook niet over geen geldig doorgangsbewijs te beschikken. “Voertuigen met een massa van meer dan toen ton in beladen toestand en met een lengte van meer elf 11 meter moeten dit op voorhand aanvragen”, zegt Van de Sande nog. “De vrachtwagen was met beiden in overtreding.”