Trucker moet voor ruim 8.500 euro aan boetes betalen TVDZM

25 juli 2019

12u25 0 Mechelen Een trucker heeft aan de lokale politiezone Mechelen-Willebroek zo’n 8.586 euro aan boetes moeten betalen. De trucker werd aan de kant gezet nadat hij op de N16 werd opgemerkt met zijn gsm in zijn handen.

“Dat leverde hem meteen een boete op van 116 euro”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Hierop volgde een verdere controle. Die bracht verder nog een aantal andere overtredingen aan het licht.” De trucker leek gefraudeerd te hebben met zijn rij- en rusttijden. Zo maakte hij gebruik van een bestuurderskaart van een andere persoon voor het registreren van zijn rij- en rusttijden en werd er met de vrachtwagen gereden op een andere tijdstip zonder dat er een bestuurderskaart in de tachograaf werd geplaatst. “Hierdoor is het onmogelijk om controle uit te voeren of de bestuurder de rij- en rusttijden toen heeft gerespecteerd”, legt Van de Sande nog uit. “Tot slot werden ook de schakelorganen van het controleapparaat niet correct gebruikt.”

Naast het betalen van de boetes, werd ook nog de bestuurderskaart van de trucker ingetrokken. De man zelf kreeg nog een verplichte rust opgelegd van negen uur. Pas daarna mocht hij opnieuw verder rijden.