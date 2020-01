Truckchauffeur krijgt straf met uitstel voor aanranding van minderjarig meisje TVDZM

16 januari 2020

12u00 0 Mechelen De rechters in Mechelen hebben donderdagochtend een truckchauffeur veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Hij zal zich onder meer moeten laten behandelen voor zijn seksuele problematiek.

Vorige maand stond hij terecht voor aanranding. “Hij vroeg aan jonge meisjes om foto’s van hen in hun slipjes door te sturen”, zei de openbaar aanklager op zitting. De bal ging aan het rollen nadat de familie van een van de minderjarige slachtoffers naar de politie was gestapt. Bij de huiszoeking werd zijn computer in beslag genomen. “Daarop waren negen bezwarende foto’s terug te vinden. Net zoals enkele gesprekken met andere minderjarige meisjes”, ging de aanklager destijds verder. “In die gesprekken vroeg hij onder meer aan de jonge meisjes om foto’s door te sturen.” De feiten werden niet betwist. Hij vertelde de gerechtspsychiater en de rechters dat hij zich wou laten begeleiden. De rechtbank ging daar uiteindelijk ook op in.