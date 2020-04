Trouwen in coronatijden: Familie kan huwelijk volgen via livestream Wannes Vansina

23 april 2020

09u52 0 Mechelen Familie, vrienden en kennissen van Mechelse trouwers krijgen van de stad voortaan de mogelijkheid om de plechtigheid op het stadhuis te volgen via livestream.

Ten gevolge van corona mogen enkel getuigen aanwezig zijn bij de plechtigheid in de trouwzaal. Voortaan kunnen familie, vrienden en kennissen thuis live mee volgen dankzij een laptop en twee webcams. De link kan door het koppel worden doorgestuurd.

“Eerder werd een plechtigheid al door een getuige met smartphone gefilmd via het netwerk van de stad. Recent kwamen we zo nog in de aflevering van #blijfinuwkot op VTM. Het idee om elk bruidspaar het jawoord voor de camera te laten uitspreken, komt nu meer dan ooit van pas”, zegt schepen van Burgerzaken Vicky Vanmarcke.

Omstandigheden

De voorbije weken zijn er door de coronamaatregelen heel wat huwelijken geannuleerd of verplaatst naar een latere datum. “Dit aanbod komt als geroepen wanneer men het huwelijk niet wil of kan uitstellen naar een latere datum .”Bovendien kan het ook in de toekomst nog handig zijn voor wanneer niet iedereen door omstandigheden de plechtigheid kan bijwonen”, besluit Vanmarcke.