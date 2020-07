Trio staat terecht voor fietsdiefstal Tim Van Der Zeypen

17 juli 2020

12u00 0 Mechelen Drie mannen uit Georgië hebben zich voor de rechter moeten komen verantwoorden voor een fietsdiefstal. Die gebeurde aan een fietsenstalling aan het station van Mechelen.

Op 29 mei werden de drie Georgiërs betrapt. Eén van hen stond op het perron en had twee gestolen fietsen bij zich. “Een andere had een ijzerzaag, kniptang en handschoenen in zijn rugzak stelen”, klonk het op zitting. De drie werden opgepakt en zitten sindsdien in de gevangenis.

Volgens het parket waren de feiten bewezen en was er ook sprake van een vereniging. Het eiste twee keer een celstraf van tien maanden en achthonderd euro, de derde beklaagde riskeert vijftien maanden cel gekoppeld aan een geldboete die kan oplopen tot achthonderd euro. Deze man beschikt over een zwaar strafblad.

Lasser

Terwijl een van de drie zich beriep op zijn zwijgrecht, gaven de twee anderen de feiten toe. Alleen minimaliseerde ze de feiten wel en ontkenden ze dat de drie een vereniging vormde. “Het materiaal in mijn rugzak had ik nodig om te kunnen werken. Ik ben lasser”, zei de ene.

De andere beklaagde vulde aan: “Ik dacht dat de fiets was achtergelaten omdat hij niet op slot was. Ik wilde in Mechelen wat rondhangen en rondrijden. Daarna zou ik hem terugzetten.” Hun advocaten vroegen straffen met uitstel. Of ze dit ook gaan krijgen, is nog af te wachten. De rechter maakt zijn beslissing bekend op 22 juli.