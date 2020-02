Trio staat terecht voor drugshandel Tim Van Der Zeypen

27 februari 2020

16u00 0 Mechelen Drie jongeren tussen 19 en 20 jaar oud uit Mechelen riskeren elk achttien maanden cel. Het trio stond terecht voor het verhandelen van xtc, cannabis en cocaïne.

De aanleiding voor het dossier was een politiecontrole in januari 2019. Moussa S. (20) En Jelte C. (19) werden toen gecontroleerd met hun wagen omwille van een hevige cannabisgeur. In de wagen werd er naast drugs ook nog een aanzienlijke hoeveelheid cash gevonden.

Tijdens een huiszoeking werd er nog meer drugs gevonden. “Alsook een kweektent en heel wat verpakkingsmateriaal”, zei het parket op zitting. Later werd ook Abderrahmane M. (19) gecontroleerd bij een politiecontrole. Hij sloeg eerst nog op de vlucht en gooide daarbij drugs weg.

Via telefonie-onderzoek kon hij gelinkt worden aan de twee anderen jongeren. Hun verklaringen liepen er uit elkaar. Een rode draad was wel het minimaliseren van de feiten. Zo dealden ze naar eigen zeggen nog maar enkele weken. Maar na verhoor van afnemers bleek dat minstens één jaar te zijn.

Het parket eiste naast de celstraf van achttien maanden ook nog een geldboete die kan oplopen tot 8.000 euro en vroeg om de verbeurdverklaringen van iets meer dan 12.000 euro. Geld dat de drie zouden hebben verdiend met hun drugshandeltje.

Bij de verdediging werden de feiten niet betwist. C.’s advocaat Evelien Jacobs vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt was gestopt met studeren, is drugs beginnen te gebruiken en werd buiten gezet door zijn ouders”, aldus de strafpleiter. “Omdat hij plots voor alles alleen instond, is hij beginnen te dealen.”

Vonnis volgende maand.