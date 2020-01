Trio staat terecht voor cannabisplantage van 1.000 planten: “Ze werd pas ontdekt na een overval door een rivaliserende bende waarbij schoten werden gelost” Tim Van der Zeypen

06 januari 2020

14u00 0 Mechelen Twee Polen en één Oekraïner tussen de 31 en 43 jaar oud stonden maandagochtend voor de rechter in Mechelen. Daar moesten ze zich gaan verantwoorden voor het uitbaten van een professionele cannabisplatange. Eén die eerder toevallig werd ontdekt na een schietincident.

De plantage bevond zich in een loods in de Schijfstraat. Kopstuk van de bende Rafal P. huurde die loods onder het mom dat hij er een meubelbedrijf ging vestigen. In april 2015 werd ze eindelijk ontdekt. “Eerder toevallig en omdat een rivaliserende bende deze plantage of beklaagden wilden overvallen”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “Hierbij werden schoten gelost.”

Buurtbewoners werden door die knallen opgeschrikt en verwittigden de politie. Die kwam massaal ter plaatse. Naast kogelhulzen werden enkel de drie beklaagden aangetroffen. Maar wanneer de agenten de loods betraden, troffen ze een grote en professionele cannabisplantage aan met daarin zo’n duizendtal planten.

Bewakers

Na verder onderzoek bleek dat P. de touwtjes in handen had en de twee andere beklaagden had ingehuurd als bewakers. De drie werkten ook niet echt samen met de politie en het parket. “Ze zwegen of vertelden leugens”, ging aanklager Berteloot verder. “Vermoedelijk werden er door de drie of P. nog meerdere plantages gerund.”

De zaak kwam uiteindelijk pas 4,5 jaar na ontdekking op zitting. Het gevolg van een juridische steekspel tussen de Belgische en Pools autoriteiten. Zo zouden de drie oorspronkelijk worden berecht in Polen. “Maar dat kon uiteindelijk niet”, besloot Berteloot

13.000 euro

Vandaag lieten de drie verstek gaan. Het parket eiste celstraffen van een tot twee jaar effectief en geldboetes die kunnen oplopen tot 6.000 euro. Nutsmaatschappij Fluvius stelde zich burgerlijke partij. De drie hadden namelijk elektriciteit afgetapt voor de meter. Hun raadsman eiste een vergoeding van iets meer dan 13.000 euro.

Vonnis op 3 februari.