Trio schuldig aan fietsdiefstal Tim Van Der Zeypen

22 juli 2020

12u40 0 Mechelen Drie mannen uit Georgië zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan de diefstal van enkele fietsen. Die gebeurden aan de fietsenstalling van het station in Mechelen.

Het trio werd op 29 mei jongstleden betrapt. Eén van hen stond toen op het perron van het station en had twee gestolen fietsen bij zich. Bij het fouilleren trof de politie bij een andere beklaagde een ijzerzaag, kniptang en handschoenen aan. “Die spullen had ik nodig om te werken. Ik ben een lasser”, vertelde de man op zitting.

De anderen gaven de feiten toe, maar minimaliseerden de feiten wel. “Ik dacht dat de fiets was achtergelaten omdat hij niet op slot was. Ik wilde in Mechelen wat rondhangen en rondrijden. Daarna zou ik hem terugzetten”, klonk het. De advocaten van het trio vroegen straffen met uitstel.

De rechter ging daar bij twee van drie beklaagden op in. Zij kregen een celstraf van twaalf maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel. De derde beklaagde kreeg een effectieve celstraf opgelegd van vijftien maanden. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.