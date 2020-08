Trio schuldig aan diefstallen en inbraak Tim Van Der Zeypen

20 augustus 2020

11u30 0 Mechelen Drie jongeren zijn door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan twee diefstallen en een inbraak. Alle feiten vonden kort na elkaar plaats en dit nadat de 27-jarige Bilal E.A. een klapband had gekregen.

De klapband gebeurde op de Gentsesteenweg in Mechelen ter hoogte van een autogarage. “Hierop parkeerden ze zich en klom de beklaagde over de omheining. Er werd ingebroken in een auto en getracht om die auto te stelen. Toen dat niet lukte, werd de slagmoersleutel en een laptop gestolen uit het voertuig”, zei de openbaar aanklager vorige week op zitting.

Na deze diefstallen was het voor de 27-jarige nog niet voldoende. Ook bij de buren brak hij binnen in een geparkeerde wagen. Hier werd het reservewiel gestolen. Het parket vorderde tegen de twintiger een celstraf van twee jaar. Zijn strafblad sprak niet meteen in zijn voordeel. Ook de twee andere inzittenden in de wagen moesten zich vorige week komen verantwoorden voor de feiten.

Werkstraf

Alleen daagden zij niet op. Tegen hen vorderde het parket een celstraf van één jaar met een eventueel probatie-uitstel. Meester Erwin Van Goolen, die de feiten van zijn 27-jarige cliënt niet betwistte, vroeg enige mildheid. “Hij was dronken en is in de verleiding geraakt om die spullen te stelen”, klonk het. Hij vroeg een werkstraf voor de 27-jarige E.A.

De Mechelse rechter ging daar niet op in. “Een werkstraf zou niet passend zijn”, aldus rechter Jessica Bourlet. Zij veroordeelde de twintiger tot een celstraf van vijftien maanden met probatie-uitstel. De twee anderen werden bij verstek veroordeeld en kregen een celstraf van respectievelijk acht maanden effectief en vier maanden met uitstel.