Trio riskeert tot dertig maanden cel voor diefstal in opticien TVDZM

24 juli 2019

15u32 0 Mechelen De Mechelse openbaar aanklager heeft tegen drie Nederlanders celstraffen gevorderd van twee jaar tot dertig maanden. Het trio stond terecht voor een diefstal bij een opticien op de Vijfhoek. De drie ontkennen hun betrokkenheid niet, maar minimaliseren wel hun rol.

De diefstal dateert van 12 april jongstleden. Toen kwamen de Nederlanders bij de opticien binnengewandeld en toonden ze interesse in enkele brilmonturen van het merk Cartier. “Plotseling graaiden de drie enkele brillen mee en probeerden ze op de vlucht te slaan”, klonk het aan de zijde van het slachtoffer. “Mijn cliënt probeerde de man nog tegen te houden, maar kreeg daarbij een duw en kwam ten val. Hij liep daarbij schaafwonden op.”

De daders konden alsnog ontsnappen maar de politie werd erbij gehaald. Op de Battelsesteenweg kreeg de politie hen in de gaten. De agenten gingen in de achtervolging. Via de het jaagpad langs de Dijle en de Winketkaai probeerden ze het trio nog weg te vluchten, maar op de Olivetenvest werden ze klem gereden. Sindsdien zitten ze in de gevangenis.

De drie zouden in totaal zo’n tiental brillen hebben gestolen en komen ook nog in aanmerking voor diefstallen in twee andere winkels elders in Vlaanderen. Via camerabeelden bleek dat de drie ook enkele keren eerder werden opgemerkt in Mechelen. “Maar dat was om familie te bezoeken”, reageerde een van de advocaten van de Nederlanders.

Zij ontkenden de diefstal niet maar minimaliseerden de feiten. Zo beweerde de man die de opticien had geduwd dat hij geen duw heeft gegeven. “Hij is tegen me aangelopen en is daardoor ten val gekomen”, klonk het nog. Een Nederlander riskeert nu een celstraf van twee jaar, de twee anderen riskeren celstraffen van dertig maanden. Wat de rechter beslist, weten we komende maandag. Dan maakt zij haar vonnis bekend.