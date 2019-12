Trio moet scheepvaartmaatschappij 80.000 euro betalen na oplichting TVDZM

10 december 2019

12u20 0 Mechelen Drie mannen moeten een scheepvaartmaatschappij uit Antwerpen een schadevergoeding betalen van 80.000 euro. Het drietal werd schuldig bevonden voor oplichting.

Het was het Antwerpse bedrijf zelf dat aan de alarmbel trok. Zij merkten op dat een bedrijf uit Zelzate een bepaald factuur niet had betaald. Dat bedrijf had een binnenschip gehuurd van de scheepvaartmaatschappij voor transport.

Er werd klacht ingediend en een onderzoek opgestart. Daaruit bleek dat de drie beklaagden het factuur hadden onderschept en het rekeningnummer hadden vervalst. Op die manier werd het geld niet overgemaakt naar de scheepvaartmaatschappij, maar belandde het bedrag op de rekening van een van de drie beklaagden.

Jong dementie

Het geld werd vrijwel meteen doorgesluisd en kon niet meer worden getraceerd. Via bankonderzoek kwam men uiteindelijk wel terecht bij de drie beklaagden. Slechts een van de drie beklaagde daagde op voor hun proces. Hij verschuilde zich achter zijn schizofrenie en jong dementie.

“Bovendien kent hij de andere mannen in dit dossier niet”, zei zijn advocate op zitting. De rechter geloofde de uitleg niet en achtte hen alledrie schuldig. Ze kregen celstraffen opgelegd van negen maanden tot twee jaar met uitstel.