Trio licht scheepvaartmaatschappij op voor 80.000 euro door rekeningnummer op factuur te vervalsen Tim Van der Zeypen

21 oktober 2019

13u10 0 Mechelen Drie mannen hebben zich maandagvoormiddag moeten verantwoorden voor het oplichten van een scheepvaartmaatschappij uit Antwerpen. Het trio maakte zo ruim 80.000 euro buit. Het parket eiste een celstraf tot twee jaar effectief.

De bal ging aan het rollen toen een bedrijf uit Zelzate een binnenschip van het Antwerpse scheepvaartmaatschappij wou huren voor een transport naar Zweden. De scheepvaartmaatschappij stuurde een factuur op van zo’n 80.000 euro maar bleef lange tijd onbetaald. Een later factuur, na de huur van een tweede binnenschip voor transport, werd wel betaald.

“En toen is er bij mijn cliënt een lichtje gaan branden”, vertelde de advocate van de scheepvaartmaatschappij vanochtend op zitting. “Er werd contact opgenomen met het bedrijf uit Zelzate en toen bleek dat het factuur was betaald, werd er klacht ingediend.” Na onderzoek bleek dat het factuur, dat per post was opgestuurd, werd vervalst. Het rekeningnummer van het factuur bleek niet overeen te komen met het rekeningnummer van het Antwerpse bedrijf.

Versluisd

De 80.000 euro was echter overgeschreven. “Het geld was terecht gekomen op een rekeningnummer maar een dag later al verder versluisd naar andere rekeningnummers. Het geld kon niet meer worden getraceerd, de eigenaar van Belgische rekening wel”, vertelde openbaar aanklager Philippe Van Ingelgem maandagvoormiddag

Via de bankrekening kwam men uiteindelijk terecht bij de drie beklaagden. De rekeningnummer op het factuur bleek afkomstig te zijn van Emanuel C. uit Antwerpen. Hij riskeert nu twee jaar cel en een geldboete van 2.000 euro maar ontkende zijn betrokkenheid. “Ik ben het slachtoffer geworden van een ongelukkige omstandigheid”, zei hij tegen de rechter.

De man maakte kort nadat het geld werd overgeschreven op zijn rekening, twee overschrijvingen op de rekeningen van de twee anderen beklaagden. Tegen hen werden vandaag celstraffen van een jaar tot vijftien maanden effectief gevorderd. Slechts een van hen daagde op en verschuilde zich achter zijn schizofrenie en jong dementie. “Hij heeft inderdaad geld gekregen maar weet de afkomst niet meer van”, zei zijn advocate. “Bovendien kent hij de andere mannen in dit dossier niet.”

De rechter nam de zaak in beraad. Op 18 november volgt er een vonnis.