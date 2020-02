Trio krijgt tot twee jaar cel voor uitbaten van cannabisplantage die ontdekt werd na geloste schoten Tim Van der Zeypen

03 februari 2020

13u45 0 Mechelen Drie mannen zijn schuldig bevonden aan het uitbaten van een cannabisplantage. Drie mannen zijn schuldig bevonden aan het uitbaten van een cannabisplantage. Die werd in april 2015 ontdekt nadat er schoten werden gelost en buurtbewoners de politie hadden gebeld. Aan nutsmaatschappij Iverlek moeten de drie zo’n 13.000 euro betalen voor de afgetapte elektriciteit.

Kort na de geloste schoten, kwam de politie massaal ter plaatse. Buiten enkele kogelhulzen werden ook de drie beklaagden aangetroffen. Zij werden meteen in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiekantoor. Even later troffen de speurders in een loods een cannabisplantage met zo’n duizend planten aan.

Hoofdbeklaagde Rafal P. had volgens het gerecht de touwtjes in handen. Hij had de loods in de Schijfstraat gehuurd. “Onder het mom dat hij er een meubelbedrijf ging vestigen”, klonk het vorige maand. Al snel werd duidelijk dat het om een zeer professionele cannabisplantage ging. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt.

Twee jaar cel

Daarom stelde nutsmaatschappij Iverlek zich burgerlijke partij en kreeg het een schadevergoeding toegekend van 13.290 euro. Twee beklaagden kregen vandaag een celstraf van één jaar en een geldboete van 6.000 euro. Hoofdbeklaagde Rafal P. kreeg een zwaardere straf. Hij moet twee jaar naar de gevangenis en zal ook een boete moeten betalen van 12.000 euro.

Beiden werden bij verstek veroordeeld. De zaak kwam pas 4,5 jaar na de ontdekking van de plantage voor de rechter. Dit na een juridisch steekspel tussen de Belgische en Poolse autoriteiten. Eerst werd gedacht om de zaak te behandelen door een Poolse rechter maar dat ging uiteindelijk niet door.