Trio bouwt streaming platform voor live optredens: “Festivalervaring in je woonkamer” Wannes Vansina

13 juni 2020

17u32 0 Mechelen Het Antwerpse Artcore Society en het Mechelse BORiS Agency hebben FORLive ontwikkeld, een streaming platform voor live optredens. “Gebruikers halen de festivalervaring tot in de eigen woonkamer”, beloven ze.

Voor de muzieksector zijn het barre tijden. Ten gevolge van de coronamaatregelen blijven de mogelijkheden voor optredens deze zomer beperkt. Voor artiesten zit er niets anders op dan heel kleinschalige opredens te houden of te streamen.

Ook multimediabedrijf Artcore Society en marketing bureau BORiS Agency staan ten gevolge van corona voor grote uitdagingen. “Ik zag activiteiten op zowat nul terugvallen, dus hebben we onszelf moeten heruitvinden”, zegt Dirk Wouters van BORiS Agency.

Festivalgevoel

Met collega Vincent Fraussen en Maarten Serneels van Artcore Society maakte hij FORLive. “Een platform van dat streamingoplossingen van hoge kwaliteit combineert met intuïtieve interactie met het publiek”, vertelt Maarten Serneels van Artcore Society. “

“We bootsen het festivalgevoel werkelijk digitaal na. Vrienden kunnen elkaar visueel zien tijdens een show, met elkaar babbelen en dansen. Verder krijgt ook de artiest feedback voor zijn of haar prestatie dankzij functionaliteiten zoals klappen, roepen, liken, …”

Cocktailpakket

FORLive gaat niet zelf content aanbieden, maar zoekt samenwerkingen met festivals. Namen kunnen de makers nog niet noemen. “Maar er zijn verregaande gesprekken met concertpromotoren, tot in Nederland en zelfs New York toe”, zegt Wouters.

Tomorrowland doet het zelf al, een digitaal festival organiseren. Tickets kosten 12,5 euro voor een dag. “En dat roept weerstand op. Met FORLive zetten we in op ingebouwde e-commerce-applicaties als goodies en merchandise, maar ook food en drinks. Een cocktailpakket bijvoorbeeld. Deze kunnen vrienden virtueel onder elkaar zelf maken met behulp van cocktailworkshops op het platform.”

Beurs

De eerste versie van het platform is klaar voor lancering. “Niet alleen voor muzikale evenementen, want ook beursorganisatoren tonen reeds interesse in dit platform”, geeft Serneels nog mee.