Trio beloond voor 10.000ste UiTPAS: “Een interessante aangelegenheid” Wannes Vansina

28 oktober 2019

15u35 0 Mechelen Stad Mechelen heeft maandagmiddag drie gebruikers van de UiTPAS in de bloemetjes gezet naar aanleiding van het succes van de vrijetijdskaart. Er zijn 10.130 passen in omloop.

Naar aanleiding van het ronden van de kaap van 10.000 UiTPASsen, verlootte de stad drie prijzenpakketten, elk ter waarde van 700 euro, onder de gebruikers. “De UiTPAS is een handig middel om het vrijetijdsaanbod in Mechelen toegankelijker te maken. Het biedt niet alleen leuke voordelen voor de Mechelaar, maar zorgt ook voor een levendig sport- en cultuurleven in onze stad. Steeds meer sportclubs treden toe”, aldus sport- en preventieschepen Abdrahman Labsir.

“Het systeem laat ons toe om het uitgaansgedrag van Mechelaars en bezoekers te monitoren. Wanneer gebruikers deelnemen aan een activiteit van één van de partners, scannen ze hun UiTPAS aan de inkomzuil. Activiteiten die het minder goed doen, worden extra in de kijker gezet of gepromoot met hogere incentives”, aldus schepen van Cultuur Björn Siffer. “Voor onze partners betekent het extra visibiliteit. Dat we na drie jaar al op 10.000 gebruikers kunnen rekenen is dus voor iedereen een goede zaak.”

De winnaars waren uiteraard blij met hun pakket. “Ik win nooit iets”, lacht Frank Mathay (43). Hij gebruikt de UiTPAS twee jaar. “Ik ga regelmatig op bezoek in Arsenaal/Lazarus en deed er overigens ook mee aan ‘The Life of Mechelen’”, vertelt hij. Omer Ceulemans (80) is gebruiker van het eerste uur. “Omwille van de vele activiteiten die ik doe. Ik ga vaak zwemmen, maar ook bij bezoekjes aan bijvoorbeeld de Sint-Romboutstoren of museum Hof Van Busleyden gebruik ik de pas. Dankzij de kaart ben ik al gratis naar verschillende toneelstukken van amateurverenigingen geweest en naar het CC. Kortom, een interessante aangelegenheid.”

Meer informatie over de UiTPAS op www.mechelen.be/uitpas.