Treinverkeer stilgelegd na aanrijding met trein Tim Van Der Zeypen

08 juli 2020

13u35 0 Mechelen Het treinverkeer tussen Mechelen en Kontich is vanmiddag even volledig onderbroken geweest. Dat was het gevolg van een aanrijding in het station van Mechelen-Nekkerspoel.

De aanrijding gebeurde rond 12 uur met de Benelux-trein van Nederland naar de Luchthaven. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Het slachtoffer zou zijn overleden. De Spoorwegpolitie voert onderzoek uit naar de verdere omstandigheden. Vermoedelijk gaat het om een wanhoopsdaad.

Even na 12 uur werden vier van de zes treinsporen opnieuw in dienst genomen. Er is dus opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Antwerpen en Mechelen. Mogelijk zijn er wel nog vertragingen. Enkele treinen werden ook afschaft. Op de trein zaten er 250 pendelaars. Zij werden geëvacueerd en konden hun reis verder zetten met een andere trein.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op zelfmoord1813.be.

