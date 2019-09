Transit M viert eerste verjaardag met feestweekend Els Dalemans

22 september 2019

19u00 0 Mechelen De nieuwe jongerenzone Transit M, gelegen op en rond het Douaneplein in Mechelen, bestaat exact één jaar. Om die verjaardag te vieren, vond ‘Transit M - Take off’ plaats, een drie dagen durend verjaardagsfeest.

Op vrijdagavond vond de allerlaatste zomerbar van 2019 plaats, aanwezigen konden er een sprong van een stelling van wel 5 meter hoog wagen en landen op een enorm luchtkussen. Op de Plateau werd muziek gedraaid, er werd een openluchtcinema ingericht en in Den Hangar kon jong en oud lasershooten en gamen.

Zaterdag was ‘Xtreme Sports Day’, met skate challenges, een bmx-pumptrack, pannavoetbal, een sprong op de airbag, freerunning lasershooting, graffiti en nieuwe games in de gamecorner. De afsluiter was een afterparty in ‘De Club’. Op zondag was Transit M voorbehouden voor de Mechelse jeugdbewegingen.

Vaste trekpleister

“We merken dat onze jongerenzone Transit M al na één jaar een vaste trekpleister is geworden voor de Mechelse jeugd. Met dit gratis evenement wilden we iedereen tonen waar onze jongeren zoal mee bezig zijn, hoe uniek de sfeer en de energie hier zijn”, zegt jeugdschepen Abdrahman Labsir.

“Omdat er net dit weekend zoveel jongeren bij elkaar waren, informeerde onze jeugddienst naar hun visie op het Mechels jeugdbeleid. Zo weten wij nog beter hoe jongeren Mechelen beleven en wat ze graag anders willen zien.”