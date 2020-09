Trajectcontrole weert straatracers uit Bruul: Binnenkort ook controle op gordeldracht en gsm’s Wannes Vansina

29 september 2020

15u18 4 Mechelen Vanaf donderdag 1 oktober zal de aangekondigde trajectcontrole Bruul-Grote Markt-Veemarkt operationeel zijn. Deze moet een einde maken aan straatracers.

“Vanaf 18 uur is de Bruul niet langer autoluw. Dat is voor sommigen blijkbaar het signaal om het gaspedaal in te duwen of te gaan joyriden door de binnenstad. Levensgevaarlijk gedrag dat al langer door veel bewoners wordt gehekeld”, legt burgemeester Alexander Vandersmissen het probleem uit.

“Met de nieuwe trajectcontrole willen we daar definitief komaf mee maken. De automatisering laat me bovendien toe om nóg sneller de voertuigen in beslag te nemen van straatracers die de snelheidsovertredingen aaneenrijgen.”

De trajectcontrole werd al in februari aangekondigd, maar om deze mogelijk te maken, moesten de ANPR-camera’s die de autoluwe zone bewaken worden aangepast. Zoals in de hele binnenstad geldt er een snelheidsbeperking van 30 km/u.

Gsm’s

Mechelen telt al heel wat trajectcontroles. Binnenkort wil het stadsbestuur de camera’s ook inzetten om andere dan snelheidsovertredingen op te sporen. “Op termijn gaan we ze ook kunnen inzetten voor controle op gordeldracht of gsm’en achter het stuur.”

“Dat zijn acties waar toch behoorlijk veel manuren van politiemensen in kruipen. Door de automatisering van dit soort controles komt er capaciteit vrij bij de politie voor andere noodzakelijke veiligheidsopdrachten. Ik denk bijvoorbeeld aan anti-inbraakacties”, aldus Vandersmissen.