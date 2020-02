Trajectcontrole pakt overdreven snelheid in Bruul aan Wannes Vansina

06 februari 2020

08u07 4 Mechelen Mechelen stelt paal en perk aan de snelheid waarmee autobestuurders door winkelstraat Bruul racen. Het stadsbestuur installeert nog voor het bouwverlof trajectcontrole.

Het probleem stelt zich na zes uur ’s avonds, na afloop van het autoluwe regime. Om er wat aan te doen, voert het bestuur trajectcontrole in vanaf de Fonteinbrug aan de Bruul tot aan de bushalte op de Veemarkt, een lengte van 850 meter dwars doorheen de binnenstad.

Deze zone is al langer afgebakend met ANPR-camera’s om het autoluw gebied af te dwingen. “Maar om ook trajectcontrole op dit stuk mogelijk te maken, moeten we de apparatuur die nog van de eerste generatie is vervangen. Daarvoor heeft het schepencollege deze week het licht op groen gezet”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Kostprijs: 57.000. “Goed besteed”, vindt Vandersmissen. “Uitbreiding van het aantal straten met trajectcontroles was een formele belofte aan de Mechelaars. De problematiek van onaangepast rijgedrag in de Bruul is voor vele Mechelaars een doorn in het oog en bovendien uiteraard ook objectief onveilig voor fietsers en voetgangers. Met de trajectcontrole pakken we dat probleem nu definitief aan en gaan de cowboys eruit.”