Trainer schrijft handleiding om meer uit het leven te halen Wannes Vansina

10 december 2019

10u40 0 Mechelen Is dit het nu? De Mechelse consultant, coach en trainer Mien Gheysens heeft een boek geschreven voor mensen die worstelen met die vraag. “Het is belangrijk je leven te beleven, in plaats van geleefd te worden”, zegt ze.

Met het boek ‘Jouw Jaar Vol Aandacht’ wil Gheysens de lezer met concrete oefeningen helpen te ontdekken wat echt belangrijk is. De aanleiding: een boek dat ze las van palliatief verpleegster Bronnie Ware, over de thema’s waar mensen op hun sterfbed spijt van hebben. “Dat zette me aan het denken: waarom zouden we wachten tot een ingrijpende gebeurtenis als een ontslag, een scheiding of een burn-out om ons leven in vraag te stellen?”

Volgens de auteur leven we te vaak op automatische piloot. “We leven naar de verwachtingen van anderen en van de maatschappij, leven we van weekend tot weekend, van vakantie tot vakantie. Het gevolg is dat mensen vast komen te zitten in een richting die ze eigenlijk niet willen. Met het boek wil ik mensen ondersteunen om er op dit moment al bewust aandacht aan te besteden zodat ze hun leven kunnen vormgeven zoals zij dat willen.”

De handelsingenieur, psychotherapeut en gecertificeerd (team)coach & trainer geeft geen antwoorden. “Het is niet aan mij om te zeggen hoe jij je leven hebt te leiden. Vaak is stilstaan bij de vraag voldoende om je onderbewustzijn de rest van het werk te laten doen.” Ze het boek naast haar fulltime job als consultant, coach en trainer. Diezelfde periode liep ze ook haar eerste marathon en startte ze een nieuw bedrijf op.

Het boek is te koop via bol.com en via Mien’s website. Het e-boek kost 14,95 euro, het fysieke 29,95 euro (inclusief verzendkosten).