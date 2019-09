Trage wegennetwerk klaar, andere dorpen volgen Wannes Vansina

02 september 2019

10u35 0 Mechelen Het trage wegennetwerk in Hombeek is klaar. De paadjes werden opgewaardeerd en kregen een straatnaambord. Nu zijn de andere dorpen aan de beurt.

“Trage wegen zijn veilige, rustige en vaak prachtige fiets- en wandelverbindingen, soms midden in de natuur of op het platteland. Maar niet veel mensen kennen ze en daar willen we iets aan doen. De straatnaambordjes moeten het gebruik van de trage wegen stimuleren en er een echte beleving van maken”, zegt schepen van Openbare Werken Patrick Princen (Groen).

Het trage wegennetwerk in Hombeek werd de voorbije jaren opgewaardeerd. Na een inventarisatie werden de paadjes weer of beter toegankelijk gemaakt en kregen ze een straatnaambord. Van de veertig borden werden de laatste kort voor de zomervakantie geplaatst. Deze zomer kregen alle trage wegen ook nog een onderhoudsbeurt.

Oproep

“Het Hombeeks Plateau is maar een begin. Bedoeling is om veel meer trage wegen op te waarderen, beter toegankelijk te maken en zo geliefd en bekend te maken bij wandelaars en fietsers. Het is mijn droom om via deze wegen onze natuurgebieden, wijken en dorpen aan elkaar te linken en zo een netwerk van toegankelijke zachte wegen door en rond Mechelen en de dorpen te creëren.”

De schepen roept alle Mechelaars op om trage wegen die zij kennen en die een goede verbinding zouden kunnen vormen tussen wijken en dorpen door te geven. Mailen mag naar kabinet.princen@mechelen.be.