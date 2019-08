Tourhelden en muzikaal vertier: hier zijn onze weekendtips Antoon Verbeeck

02 augustus 2019

09u28 0

Belgische toppers op Na-Tourcriterium - Putte

In Putte verhuist het Na-Tourcriterium dit jaar naar een weekend. Op zaterdagavond vindt er op het kerkplein een quiz plaats, waarvoor inschrijven verplicht is. Zondag start het sportieve luik met een PIDPA G-wegcriterium rond 15 uur. Daarna volgen er nog een bedrijvenkoers, een rondritje van de profrenners met kinderen en koersen achter derny’s. Dylan Teuns, Xandro Meurisse, Frederik Backaert, Jasper Philipsen, Remco Evenepoel, Laurens Sweeck en Toon Aerts behoren tot het deelnemersveld. Iedereen is welkom om het wielerfeest bij te wonen. De toegang is gratis.

Dodentocht, maar dan voor fietsers - Bornem

Een weekendtip voor de sportievelingen. Op zondag kan je in Bornem deelnemen aan de Dodentocht voor fietsers. Net als bij het gelijknamige event voor wandelaars en lopers, dat volgende week vrijdag zal plaatsvinden, krijg je als deelnemer 100 kilometer voor de kiezen. Vanuit Bornem brengt het parcours je naar het Pajottenland waar er enkele leuke kuitenbijters worden voorgeschoteld. Maar de organisatoren van de Fietsdodentocht, die ook de naam Proximus Cycling Challenge draagt, bieden ook afstanden van 35 en 60 kilometer aan. Aan de tocht van 35 kilometer hangt een zoektocht voor de familie vast. Inschrijven kan nog op de dag zelf.

Dijlefeesten op Cultuurplein - Mechelen

Op vrijdag en zaterdag kan je op het Mechelse Cultuurplein naar de Dijlefeesten. Het festival vraagt voor het eerst in zijn geschiedenis toegangsgeld, maar verder verandert er weinig aan het concept. Opnieuw zijn er twee podia: een voor alternatieve bands en een ‘deejay boot’, in samenwerking met Kurabu. Onder meer Mooneye, de winnaar van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel, Gruppo Di Pawlowski en Gestapo Knallmuzik staan op de affiche.

Kinderyoga op Bar Mondial - Puurs-Sint-Amands

Proef je graag eens een meelworm, altijd al eens je gevoel voor ritme willen uittesten op djembémuziek of wil je de kroost op kinderyoga sturen? Voor al deze zaken moet je op zondag in het Park Fort Liezele in Puurs-Sint-Amands zijn. Daar vindt tussen 14.30 en 22 uur het gratis festival Bar Mundial plaats, georganiseerd door de welbekende (h)eerlijke en fairtradezomerbar Bar Baraque. De kinderanimatie krijg je er gratis bij.

Elzestraat Midzomert - Sint-Katelijne-Waver

Landelijke Gilde Elzestraat in Sint-Katelijne-Waver blaast 125 kaarsjes uit en viert dat dit weekend met Elzestraat Midzomert in de Walemstraat. De jaarlijkse barbecue, gevolgd door optredens van Sam Gooris en de Elzestraatse Line Dance Groep, heeft dit jaar een groot hart voor het goede doel. “We schenken vijf euro per betalende deelnemer aan onze barbecue voor ‘Elzestraat Wandelt tegen Kanker’”, aldus Jan Liekens, secretaris van Landelijke Gilde Elzestraat. De inschrijvingen voor de barbecue zijn ondertussen afgerond, maar de optredens zijn wel gratis bij te wonen. Tijdens het evenement, dat start om 15.30 uur, kan je ook proeven van het speciaal Elzestraat-bier ‘de Jakkesoek’.

Praga Khan en beginnend talent op LochtFest - Duffel

De 18de editie van het familiefestival LochtFest op het Duffelse domein De Locht staat dit weekend opnieuw garant voor een gezellige dag voor jong en oud. Je kan er genieten van bekende namen zoals Praga Khan en Dvtch Norris, opkomende bands en dj’s in verscheidene genres. Op vrijdag kan je er na het werk feesten op de Afterwork Party en op zaterdag staat de traditionele festivaldag gepland. De toegang voor zowel vrijdag als zaterdag blijft gratis.