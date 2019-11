Tot zes jaar cel voor bende die geld van criminelen hielp witwassen Tim Van der Zeypen

19 november 2019

13u00 0 Mechelen De rechtbank in Mechelen heeft tien mannen schuldig bevonden aan leiderschap en deelname aan een criminele organisatie die drugsbaronnen onder meer hielp om geld wit te wassen. De bende, onder leiding van Nederlanders Arjen D.H. (59) en Jan Jaap G. (58), maakte gebruik van verschillende stromannen. Ook zij ontsprongen de dans niet.

Nadat de Cel Financiële Informatieverwerking (CFI) een melding ontving van mogelijke witwaspraktijken, werd er door het Mechelse gerecht in 2015 een gerechtelijk onderzoek opgestart. Uit de eerste vasttelingen bleek dat de betrokkenen allerlei vennootschappen en bankrekeningen ter beschikking stelden aan andere criminelen, zodat deze hun werkelijk identiteit konden verdoezelen en op die manier hun illegale inkomsten konden witwassen.

8 ton drugs

Met de illegale gelden werden er door de vennootschappen andere goederen aangekocht om de drugshandel verder te kunnen zetten. Het ging om onder meer auto’s, schepen voor het transport van drugs en zelfs pijnstillers voor het versnijden van cocaïne. In een periode tussen maart 2015 en juni 2017 werd voor ruim 8 ton aan drugs onderschept door de politie. De drugs was afkomstig uit Zuid-Amerika of Azië en was bestemd voor de verschillende vennootschappen.

“Kerkhof aan vennootschappen”

De 59-jarige Nederlander maakte hiervoor samen met zijn kompaan Jan Jaap G. (58) gebruik van verschillende stromannen. “Zij lieten de verschillende aangekochte vennootschappen op hun naam zetten en fungeerden dan op papier als zaakvoerders”, zei openbaar aanklaagster An Verhoeven op zitting. Alle wettelijke verplichtingen, zoals het indienen van BTW-aangiftes en het neerleggen van jaarrekeningen, werden vanaf de start genegeerd om de vennootschappen uiteindelijk failliet te laten gaan op een fictief adres. “Wat achterbleef was een kerkhof aan vennootschappen”, klonk het.

De stromannen, woonachtig in België, Nederland of elders in Europa, stonden er vaak financieel zwak voor of hadden schulden. Hierdoor waren zij een makkelijk prooi. “Geldgewin en de hoop om ermee weg te komen is het enige wat hen dreef”, aldus procureur Verhoeven nog. Een van deze stromannen verklaarde in zijn getuigenissen dat hij nooit bewust heeft willen meewerken aan witwas of andere illegale activiteiten. “Ik wou enkel maar winst maken”, klonk het.

Recidivisten

Uiteindelijk moesten zich tien stromannen verantwoorden voor hun betrokkenheid. Acht ervan werden schuldig bevonden, twee werden vrijgesproken op basis van twijfel. Velen van hen liepen in het verleden al veroordelingen op voor witwas- of oplichtingspraktijken en hadden de voorbije jaren al een behoorlijke strafregister opgebouwd. De Mechelse rechters geloofden dan ook niet veel van hun uitleg en veroordeelden hen tot celstraffen van tien maanden met uitstel tot twee jaar effectief.

Zes jaar

De spilfiguren kwamen er minder mild vanaf. De 59-jarige D.H. werd veroordeeld tot een effectieve celstraf op van zes jaar, een beroepsverbod van tien jaar en geldboete van 30.000 euro. De 58-jarige Jan Jaap G. liep dan weer een effectieve celstraf van vijf jaar en een gelijkaardig beroepsverbod én geldboete op. In totaal werd er voor ruim 235.000 euro aan illegale winsten verbeurd verklaard.

Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis van de Mechelse rechters, is nog niet bekend.