Tot vijf jaar cel voor viertal dat portefeuille van klanten in warenhuizen stal Tim Van Der Zeypen

24 april 2020

13u15 0 Mechelen De Mechelse rechters hebben vier Roemenen schuldig bevonden aan gauwdiefstallen. Die pleegden ze telkens in warenhuizen. Het viertal kreeg celstraffen van vijftien maanden tot vijf jaar effectief.

In november 2019 werd de bende opgedoekt. Dit na een diefstal in een supermarkt in Elektriciteitstraat in Mechelen-Noord. Twee van hen waren toen in het bezit van een portefeuille die ze in de supermarkt hadden gestolen. Het slachtoffer was op dat moment zelfs nog niet eens op de hoogte.

Via hun voertuig en de ANPR-camera’s konden de twee nog gelinkt worden aan de twee andere verdachten en aan enkele andere diefstallen. Op de zitting eerder deze maand, stond de teller op dertien. “Maar daar hield het niet op”, vertelde procureur Peter Peereboom op zitting. “In verschillende gevallen werd er ook een geheime code gevonden in de portefeuille en kon er met de bankkaart geld worden afgehaald.”

Financiële problemen

De totale buit werd geschat op ruim 6.500 euro. De verdediging betwistte de feiten niet maar de raadsmanen vroegen om enige mildheid. “Ik heb deze feiten gepleegd omwille van financiële redenen”, zei de hoofdbeklaagde. De rechtbank ging niet in op die gevraagde mildheid. Tegen hem werd een celstraf van vijf jaar uitgesproken. Hij moet ook nog een geldboete betalen van 2.000 euro.

De drie andere verdachten kregen celstraffen tussen de vijftien maanden en drie jaar. Aan twee slachtoffers werd al een schadevergoeding toegekend van ruim 2.450 euro. Voor de andere slachtoffers werd de zaak in verderzetting geplaatst. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.