Tot vier jaar cel voor bende die valse vuilniszakken aanmaakt en verkoopt Tim Van der Zeypen

05 september 2019

14u16 46 Mechelen De stad Mechelen heeft zopas een schadevergoeding toegekend gekregen van 150.000 euro. De stad had zich burgerlijke partij gesteld tegen tien leden van een bende die vuilniszakken namaakte op grote schaal en ze vervolgens verkocht in onder meer nachtwinkels. Tien verdachten moesten zich voor het einde van het gerechtelijke verlof al verantwoorden voor hun betrokkenheid in de zaak. Ze werden zopas allen schuldig bevonden en veroordeeld tot het celstraffen van twee jaar met uitstel tot vier jaar effectief.

Het was afvalintercommunale IVAREM zelf die de fraude aan het licht bracht. Zij merkten eind 2014 op dat er steeds meer vuilniszakken in omloop waren waarvan de kwaliteit bijzonder slecht was. Zo waren de zakken veel dunner dan de echte en scheurden ze sneller. IVAREM stapte naar de politie, het gerecht startte een onderzoek op. Na maandenlang onderzoek werden er tien verdachten alsook de modus operandi in beeld gebracht.

Zo liet de 54-jarige Marzpet G. uit Brasschaat de valse vuilniszakken eerst aanmaken in een fabriek in Polen en liet hij deze via zijn neef Edvard G. transporteren naar België. Eens in ons land werden de minder kwaliteitsvolle vuilniszakken eerst een tijdje gestockeerd bij twee anderen bendeleden en werden ze tot slot via zes anderen verdeeld in cafés, nachtwinkels en zelfs op straat.

Het openbaar ministerie dagvaardde de tien bendeleden voor fraude en oplichting en bracht ze in juni voor de Mechelse rechters. “Aangezien er enkele zichtbare vergelijkingen zijn met grote drugsbendes moet er streng worden opgetreden”, oordeelde het OM toen. Tegen de vier bendeleiders werd er daarom zes jaar effectief gevorderd, de zes anderen riskeerden dan weer tot drie jaar effectief.

Het gaat hier om een fiscaal misdrijf dat gepleegd werd

door sukkelaars Verdediging

Sukkelaars

De verdediging verzette zich hevig en vond de vergelijking met een grote drugsbende absurd. “Met het invoeren of verhandelen van drugs, brengen deze bendes de volksgezondheid in gevaar”, luidde het. “Hier gaat het om een fiscaal misdrijf dat gepleegd werd door sukkelaars.” Er werd gevraagd om het dossier onontvankelijk te verklaren. Volgens de verdediging was het niet duidelijk wie zich voor welke feiten in het dossier moest verantwoorden.

De rechters gingen daar niet op in. Zij achtten de feiten voldoende bewezen. De vier bendeleiders, waaronder de 54-jarige man uit Brasschaat en zijn neef, kregen celstraffen van respectievelijk vier jaar met uitstel en vier jaar effectief. Die laatste werd bij verstek veroordeeld en dus onmiddellijk aangehouden. De andere bendeleden kregen dan weer celstraffen tussen de twee jaar met uitstel en twee jaar effectief.

1,5 miljoen schade

Tot slot kende de rechtbank ook nog een schadeclaim toe aan de stad Mechelen. Door het verkopen van de vuilniszakken aan tien euro per rol in plaats van de gebruikelijk 25 euro, verloor de stad dus zo’n 15 euro per rol. “Er is geen enkel reden tot twijfelen dat de stad door dit ernstig misdrijf bijzonder veel schade heeft geleden”, zei de Yves Vekemans, de advocaat van de stad Mechelen, destijds.

Die berekende de schade, gelet op de periode dat de bende actief was (zo’n anderhalf jaar, red.) op anderhalf miljoen euro. Na ruim twee maanden beraad, kenden de rechters in Mechelen dat bedrag niet toe. De tien bendeleden werden wel veroordeeld tot het betalen van een schadeclaim van 150.000 euro en het betalen van een door de stad opgelopen imagoschade van 2.500 euro.

De tien veroordeelden hebben nu dertig dagen de tijd om beroep aan te tekenen. Of zij dit ook zullen doen, is nog niet bekend.