Toon je kunstobjecten in huis via #MijnMuseum: “Zo maken we een virtuele collectie” Wannes Vansina

15 april 2020

13u29 0 Mechelen De stad Mechelen roept de inwoners op om hun favoriete kunstwerk of -object in huis te delen met de buitenwereld via de hashtag #MijnMuseum. “Zo maken we samen een nieuwe virtuele collectie.”

“Verborgen schilderijen, maar ook ambachtelijke sieraden, unieke postzegels, Mechelse prentkaarten, mysterieuze documenten of oude krantenartikels... Er liggen schatten van kunstvoorwerpen bij mensen thuis, soms op zolder, dan in de keukenkast of aan de muur in de living. Nu Museum Hof van Busleyden gesloten is omwille van het coronavirus, roepen we iedereen op om de eigen verzamelstukken te tonen”, vertelt schepen van Cultuur Björn Siffer.

De stad roept eigenaars op foto’s te delen via sociale media en de hashtags #MijnMuseum en #hofvanbusleyden. “Geef er ook wat uitleg bij over de leeftijd of het materiaal en vertel wat er voor jou zo bijzonder aan is. Medewerkers van het museum geven in een reactie op het bericht tips om het voorwerp beter te onderhouden en te bewaren. Zo beleef je er hopelijk nog lang plezier aan.”

Pimp je raam

Vorige week werd via de Facebook-pagina 2800love ook al een oproep gelanceerd om de ramen aan je voorgevel te pimpen om te inspireren, een hart onder de riem te steken of eens goed te lachen. “Doe mee en gebruik jouw raam als etalage: toon je mooiste kunstwerk, hang een gedicht omhoog, of grijp de kans om je eigen creaties te delen met andere Mechelaars”, luidt het.