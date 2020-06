Toilettas gestolen uit auto Tim Van Der Zeypen

09 juni 2020

In de Dennenstraat hebben dieven ingebroken in een auto. Er werd naast een kleine geldsom ook nog een toilettas ontvreemd. Volgens de lokale politiezone Mechelen-Willebroek geraakten de daders in het voertuig zonder braaksporen achter te laten. De daders worden opgespoord.