Toerisme maakt 81% van Mechelaars fier Wannes Vansina

16 januari 2020

13u14 0 Mechelen Eén Mechelaar op vijf is fier op zijn stad dankzij de toeristische aandacht die ze krijgt. Dat blijkt uit bewonersonderzoek uitgevoerd in vijf kunststeden.

Uit het onderzoek van Toerisme Vlaanderen blijkt dat Mechelaars het toerisme meer steunen dan bewoners van Antwerpen, Gent, Leuven en Brugge. 74% van de Mechelaars vindt dat de voordelen doorwegen op de nadelen. Elders is dat gemiddeld maar 67%. 6% ervaart overlast, tegenover gemiddeld 16%.

Verbondenheid

“Bijna de helft van de ondervraagde Mechelaars vindt dat toerisme ervoor zorgt dat we meer verbonden zijn met elkaar en 81% is door de toeristische aandacht fier op onze stad. De forse investeringen in ons culturele en toeristische aanbod verhogen niet alleen onze toeristische marktwaarde, maar ook onze onderlinge sociale cohesie”, concludeert Toerismeschepen Björn Siffer.

41% van de Maneblussers ziet nog groeimarge voor toerisme in de Dijlestad. “Er is in Mechelen nog geen sprake van overtoerisme, maar we monitoren de situatie wel heel goed. Visit Mechelen zet momenteel de lijnen uit om te evolueren naar een duurzame vorm van toerisme”, aldus de schepen.

