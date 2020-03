Toekomstige bouwers maken kennis met bouwplannen van torenspits Tim Van Der Zeypen

01 maart 2020

18u00 0 Mechelen Deze zomer wil de stad samen met zoveel mogelijk mensen de torenspits van de Sint-Romboutstoren namaken. Het moeten een zo realistisch mogelijke kopie worden van zeventig meter hoog. Zaterdagnamiddag werden de plannen voor die torenspits bekendgemaakt.

Buurtbewoners en geïnteresseerden werden door de organisatoren ontvangen in de oude brandweerkazerne in Mechelen. “Er waren drie opstellingen”, legt architect Sven Verbruggen uit. “Zo konden de effectieve plannen worden ingekeken in één ruimte en kon er via een filmpje, in een tweede ruimte, kennis worden gemaakt met een eerder gerealiseerd project. Tot slot was er ook nog een derde ruimte voorzien waarin al een deel van de creatie was te zien.”

Zo’n honderdtal mensen kwamen effectief een kijkje nemen afgelopen zaterdag. Ze kregen ook allemaal een flyer meer naar huis. “Het was dus best een succesvolle eerste ontmoeting”, gaat Verbruggen verder. “Hopelijk schrijven er zich van deze mensen ook verschillenden in om binnenkort effectief mee te komen bouwen.” Hoeveel bouwers er nodig zijn om de torenspits te bouwen is niet gekend. De organisatie hoopt op zo’n tien- tot twintigtal personen per workshop.

Deze workshops lopen tussen april en juni. Wie zich hiervoor nog wil inschrijven kan dat hier doen. “Ook verenigingen zijn welkom”, besluit Verbruggen. “Eens klaar zal de torenspits worden opgebouwd naast de voormalige brandweerkazerne.” Rondom de torenspits zal de stad verder ook nog enkele culturele evenementen organiseren in het kader van 500 jaar Sint-Romboutstoren. Nadien krijgen de elementen elk hun plek in de stad. Meer informatie over het project is terug te vinden op onzetoren.be