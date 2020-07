Toekomstige bewoners Keerdok verwarmen met rioolwater Wannes Vansina

27 juli 2020

13u40 2 Mechelen De stad Mechelen maakt plannen om de collector van Aquafin onder het Rode Kruisplein te moderniseren. Deze ligt niet alleen in de weg voor de bouw van een parkeergarage, de vernieuwing moet ook toelaten dat de toekomstige bewoners van het Keerdok hun huizen kunnen verwarmen en verkoelen met rioolwater.

De collector uit de jaren 70 dwars onder het Rode Kruisplein voert onder andere het afvalwater van de binnenstad richting rioolwaterzuiveringsinstallatie. Dat is een probleem, want op het plein moet volgens de plannen 54 appartementen komen bovenop een ondergrondse parkeergarage.

“Deze collector ligt onvoldoende diep om er een ondergrondse parking te realiseren, tevens is het niet voorzien dat er boven de huidige collector een nieuwbouw wordt gerealiseerd. Daarom drong de verplaatsing en vernieuwing van de collector zich op. In het najaar wordt een ontwerper aangesteld die de nieuwe infrastructuur zal ontwerpen”, legt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen uit.

Riothermie

“De vernieuwing van de collector biedt de mogelijkheid om riothermie te integreren. Via riothermie zal (rest)warmte aan het rioleringswater onttrokken worden. Deze riothermie zal een belangrijke rol spelen in het koude/warmtenet dat door Fluvius binnen het project Keerdok zal worden uitgerold.”

“De toekomstige bewoners zullen dus verwarmen en verkoelen met rioolwater”, vervolgt schepen van duurzaamheid Marina De Bie. “Riothermie is een innovatieve, duurzame techniek die fossiele brandstoffen overbodig maakt en dus perfect past binnen onze ambities voor een klimaatneutrale stad.”

Stadsbalkon

In juli werd gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een gebouw op de Eandistip met 538 autostaanplaatsen, een handelsruimte en kantoren. Dat moet in 2022 klaar zijn. “Op het dak komt een groen en publiek toegankelijk stadsbalkon dat een prachtig uitzicht biedt over de stad.”

Daarna start de ontwikkelaarsgroep Kairos-Montreal met de bouw van in totaal 800 nieuwe woningen.