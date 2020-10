Tivolipark vormt decor voor eerste Werelddierendag Wannes Vansina

01 oktober 2020

09u23 0 Mechelen Mechelen viert op zondag 4 oktober voor het eerst Werelddierendag. Het evenement vindt plaats in het Tivolipark met allerlei activiteiten voor iedereen.

Zo zijn er verschillende informatiestanden en verkoopstandjes van dierenorganisaties, workshops voor jong en oud en een bijzondere rondleiding in de bijenhal. Verder houdt Dierenbescherming Mechelen een opendeurdag en organiseren Visit Mechelen en vzw Aap een ‘Beestige wandeling’ in de binnenstad. De inkom is gratis en iedereen is welkom, maar inschrijven op www.mechelen.be/werelddierendag is wel verplicht.

“De mens zal zowat het enige dier zijn dat zich durft te misdragen, terwijl het omringd wordt door het grappige van de vissen, de muziek van de vogels, de vriendschap van de kat, de trouw van de hond, de schoonheid van het paard... het minste wat we kunnen doen, is ze een mooie werelddag geven”, zegt gastheer Christophe Stienlet. Hij zal samen met samen met schepen Vicky Vanmarcke een charter rond dierenwelzijn ondertekenen.