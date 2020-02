TikTok-influencers veroorzaken file naar Technopolis Wannes Vansina

19 februari 2020

18u29 0 -- -- Mechelen Zo’n 500 jeugdige fans zakten woensdag naar Technopolis af voor een meet & greet met TikTok-helden Celine en Michiel.

‘Omwille van een evenement in Technopolis is er een grote volkstoeloop in #Mechelen, dit met filevorming tot gevolg. Reeds aanschuiven vanop de afrit #Mechelen-Zuid op de #E19’, waarschuwde de politie woensdagnamiddag weggebruikers.

Dat was niet alleen de ‘verdienste’ van Celine en Michiel – in Technopolis vond ook een onderwijsbeurs plaats – maar het zegt wel iets over de populariteit van het duo. Tijdens hun signeersessie – hun eerste overigens - overschreden ze de kaap van 5 miljoen volgens op hun TikTok-kanaal.

De fans schoven met plezier aan voor een handtekening, selfie high-five en/of een knuffel en sommige hadden zelfs een cadeautje bij voor hun idolen.

Door hen uit te nodigen hoopt Technopolis de aandacht van de jongeren te trekken en hen te fascineren met wetenschap en technologie. Het doe-centrum post ook zelf wekelijks video’s van experimenten online op YouTube, Instagram en sinds kort ook op TikTok. Op amper twee maanden tijd wist het doe-centrum meer dan 11.000 volgers te vergaren op het eigen TikTok-kanaal.