Tijdelijke stationsloketten openen begin maart Wannes Vansina

19 februari 2020

09u31 0 Mechelen De tijdelijke loketten ter vervanging van het Mechelse stationsgebouw openen begin maart de deuren.

Stationsproject Mechelen in Beweging startte begin november met de bouw van de tijdelijke loketten op het Koning Albertplein. Het moet een volwaardig stationsgebouw worden, met naast loketten ook een wachtzaal voor de reizigers en sanitair.

“We leggen er momenteel de laatste hand aan. In principe openen we de eerste week van maart”, zegt woordvoerder Rudy Van Camp. Eerder was februari gezegd, maar het is hoe dan ook op tijd. “De afbraak van het stationsgebouw is pas voor mei.”

Franstalig

Vorige week werden ook de containers voor het fietspunt geplaatst. “Ze komen uit Ottignies, waar een gelijkaardig systeem werd gebruikt.” N-VA-gemeenteraadslid Marc Hendrickx reageerde al verontwaardigd op de Franstalige opschriften. Volgens Van Camp komt snel Nederlandstalige beletting in de plaats.