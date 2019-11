Tijdelijk station krijgt vorm Wannes Vansina

18 november 2019

Een aannemer is vandaag maandag gestart met de bouw van een tijdelijk stationsgebouw op het Koning Albertplein. Hij puzzelde verschillende prefabgebouwen in elkaar.

“Dinsdag moet de klus geklaard zijn”, zegt Rudy Van Camp, woordvoerder van stationsproject Mechelen In Beweging. Vervolgens wordt de binneninrichting aangevat. Het gebouw wordt pas in februari in gebruik genomen wanneer de afbraak start van het huidige stationsgebouw. Er komen loketten, een wachtzaal voor de reizigers, sanitair en een plek voor het fietspunt. Tijdelijk is overigens relatief: het prefabstation zal zo’n zeven jaar in gebruik zijn. “Het is zo ingeplant dat er geen hinder is voor voetgangers en fietsers”, geeft de woordvoerder nog mee.