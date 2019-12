Tiener stak mes in buik van andere jongeman na ruzie aan café: “Ik werd in die positie gedwongen opdat hij er met een taser stond” Tim Van der Zeypen

05 december 2019

19u15 0 Mechelen Een negentienjarige uit Mechelen riskeert drie jaar cel voor een poging doodslag. Na een discussie aan een café, stak de tiener zijn slachtoffer in de buik. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis maar overleefde de aanval. De verdediging ontkende de feiten niet maar vroeg wel een herkwalificatie naar slagen en verwondingen.

De negentienjarige kreeg het eind oktober vorig jaar aan de stok met zijn vriendin aan een café in het Mechelse stadscentrum. Toen enkele andere jongeren zich kwamen moeien, raakten de gemoederen verhit. “De jongeren kwamen naar beklaagde toe maar op dat moment klikte hij een mes open”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans vandaag op zitting. “De rust keerde oorspronkelijk terug en beklaagde ging naar binnen. Maar even later raakten de gemoederen terug verhit. Deze keer omdat de broer van beklaagde naar buiten liep.”

In buik geraakt

Buiten kwam het opnieuw tot een confrontatie tussen de jongeren en beklaagde. Deze keer haalde de tiener opnieuw zijn mes boven en haalde hij wel uit. Een van de jongeren werd geraakt in de buik en liep verwondingen op. Hij moest naar de spoedafdeling van het ziekenhuis.

Vanochtend stelde hij zich burgerlijke partij. Zijn advocate Liesbeth De Vleeschouwer vroeg een schadevergoeding van zo’n 10.000 euro. “Misschien was er wel enige agressie van de jongeren naar beklaagde toe, toch had meneer niet als eerste het mes mogen boven halen of ermee uit halen”, besloot openbaar aanklaagster Poelmans. Zij eiste een celstraf van drie jaar met een eventueel probatie-uitstel.

“Gedwongen”

De jongeman werd ter plaatse opgepakt en verhoord. Ontkennen deed hij niet. Al gaf hij de politie vanaf het begin mee dat hij zich gedwongen voelde om uit te halen. “Zij hadden ook wapens. Een van hen heeft me zelfs in de hand gestoken met een mes, de andere had een taser in de hand”, klonk het destijds.

Zijn advocaat Bart Vanmarcke vroeg vandaag om rekening te houden met zijn jeugdige leeftijd en stelde een straf met uitstel voor. “Hij was op het moment van de feiten een week meerderjarig”, aldus de strafpleiter. “Bovendien was hij in juni 2018 betrokken in een vechtpartij waarbij hij werd toegetakeld. Omdat hij zich onveilig voelde heeft hij het mes gekocht. Dat was zijn eerste grote fout.”

Herkwalificatie

Verder benadrukte de advocaat dat het helemaal niet zijn intentie was om iemand te doden. Hij vroeg dus de herkwalificatie van een poging doodslag naar slagen en verwondingen. “Kort nadat hij zijn broer is achterna gegaan, werd hij omsingeld door de jongeren”, besloot meester Vanmarcke. “In zijn vlucht nam hij het mes en sprong de tegenpartij in zijn weg. Hij handelde uit angst, in een reflex en mogelijks speelde ook nog het alcoholgebruik een rol.”

De Mechelse rechters vellen op 2 januari 2020 een vonnis.