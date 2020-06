Tiener riskeert zes maanden cel voor zinloos geweld Tim Van Der Zeypen

19 juni 2020

Een negentienjarige man uit Mechelen moest zich vandaag komen verantwoorden voor de rechter. Hij stond terecht voor slagen en verwonden. “Eerder zinloos geweld”, zei de openbaar aanklager. Eind mei vorig jaar was de tiener aan het fietsen wanneer hij zijn latere slachtoffer plots kruiste. “Er ontstond een discussie waarbij een opmerking werd gemaakt”, ging de openbaar aanklager verder. “Hierop besloot de beklaagde om rechtsomkeer te maken, zijn slachtoffer in te halen en vervolgens te slagen met zijn riem.” De man werd uiteindelijk geïdentificeerd en verhoord, maar daar was hij bijzonder karig met informatie. Het parket vorderde een celstraf van zes maanden effectief alsook een geldboete die kan oplopen tot 1.200 euro. Het slachtoffer stelde zich op zitting burgerlijke partij. Hij vroeg een schadevergoeding. Tot pleiten kwam het vandaag niet. De rechter stelde een deskundige aan. In september wordt de zaak verder gezet.