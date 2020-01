Tiener krijgt werkstraf voor steekpartij na ruzie op café Tim Van der Zeypen

03 januari 2020

15u00 0 Mechelen Een negentienjarige Mechelaar moet binnen het jaar een werkstraf uitvoeren van 150 uur. De tiener werd door de rechters in Mechelen veroordeeld voor een steekpartij op café. Die ontstond nadat de twee ruzie met elkaar kregen. Aan de tegenpartij, die een messteek in de buikstreek kreeg, werd een schadevergoeding toegekend van bijna 15.000 euro.

Het incident vond plaats in oktober 2018. Op dat moment was de negentienjarige nog maar net achttien jaar geworden en werd die verjaardag gevierd op café in het centrum van Mechelen. Daar liep het mis. De tiener kreeg ruzie met zijn vriendin en toen een groepje jongeren zich ermee wou moeien, ontaardde de situatie.

“Ook al keerde de rust in eerste instantie terug, niet veel later raakten de gemoederen opnieuw verhit. Beklaagde trok een mes en haalde ermee uit. Eén van de andere jongeren liep een messteek op in de buik”, zei openbaar aanklaagster Nele Poelmans op zitting vorige maand. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis voor verzorging.

Uitlokking?

De feiten werden niet betwist. Na zijn arrestatie diezelfde avond nog gaf hij alles toe. Al beweerde hij dat de andere jongeren ook erg agressief waren en zelf als eersten een wapen, namelijk een taser, trokken. Het parket hechtte weinig geloof in die verklaringen en vond dat dat er geen sprake was van wettige zelfverdediging of uitlokking.

Het eiste tijdens de behandeling van het dossier in december dan ook een effectieve celstraf van drie jaar voor poging tot doodslag. De verdediging was het daar niet mee eens. Advocaat Bart Vanmarcke, de raadsman van de negentienjarige, vroeg om de herkwalificering naar slagen en verwondingen.

“Reflex”

“Hij werd omsingeld en nam het mes in zijn vlucht, maar de tegenpartij sprong in de weg. Hij handelde op dat moment dus uit angst, in een reflex. Mogelijks speelde ook het alcoholgebruik een rol. Maar een intentie om te doden heeft hij nooit gehad”, aldus de strafpleiter. De rechtbank volgde die redenering. Ze herkwalificeerde de feiten naar slagen en verwondingen en legde hem een werkstraf op.

De tegenpartij kreeg tot slot nog een schadevergoeding toegekend van bijna 15.000 euro.