Tiener krijgt werkstraf voor reeks diefstallen Tim Van Der Zeypen

03 juli 2020

13u00 0 Mechelen Een negentienjarige Mechelaar is door de rechtbank veroordeeld tot een bijkomende werkstraf van 140 uren. De tiener moest zich verantwoorden voor een reeks diefstallen.

Zo ging hij ervandoor met enkele brommers, stal hij een auto en werd hij ook nog gefilmd door een bewakingscamera bij een inbraakpoging en een inbraak in de kelders van een appartementsgebouw. Het parket eist een celstraf van achttien maanden effectief.

Onder meer omwille van zijn gevulde strafblad. Bovendien werd hij ook nog genoemd in een nieuw strafdossier. Hoewel hij een deel van de feiten nuanceert, betwistte hij de diefstal van de bromfietsen.

“Ondanks we de feiten willen minimaliseren, gaat het hier enkel om stoerdoenerij. Het was vandalisme”, klonk het bij zijn raadsman. “Hij wou indruk maken bij zijn entourage. Meer niet.” De verdediging vroeg een werkstraf. De rechtbank ging hier op in. Ze veroordeelde hem tot het uitvoeren van een werkstraf van 140 uren.