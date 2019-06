Tiener deelt kickbokstrap uit: parket eist

effectieve celstraf Tim Van der Zeypen

24 juni 2019

16u30 0 Mechelen De achttienjarige Nico V.B. uit Mechelen was amper een dag meerderjarig wanneer hij begin dit jaar een kickbokstrap gaf aan een andere jongeman. Het parket sprak maandagochtend over voorbedachte rade. Onder meer omdat de trap gefilmd werd met het gsm-toestel van een vriend. De tiener riskeert nu een celstraf van tien maanden effectief.

Eerder dit jaar trof de politie in Mechelen een filmpje aan op de gsm van een vriend van de jongeman. “Daarop was te zien hoe de beklaagde een high kick uitdeelt aan een onbekende jongeman”, vertelde openbaar aanklager Karel Berteloot. Zowel de beklaagde als het slachtoffer konden worden geïdentificeerd. Beiden werden uitgenodigd voor verhoor op het politiekantoor. Het slachtoffer kon zich niet veel meer herinneren. De beklaagde gaf de feiten vrijwel meteen toe.

Voorbedachtheid

Volgens het parket was er sprake van voorbedachtheid. “Hoe kon het filmpje anders gemaakt worden, als de beklaagde niet had gezegd dat hij een trap zou gaan uitdelen?”, aldus de aanklager. Hij vorderde maandag een effectieve celstraf van tien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. “Meneer heeft al een serieus parcours afgelegd bij de jeugdrechter. Zo liep hij al vier keer een veroordeling op en werd hij zelfs al onder toezicht geplaatst”, besloot Berteloot. “Bovendien werd hij na zijn voorleiding voor deze feiten voorgeleid bij de onderzoeksrechter, maar opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden.” Alleen schond hij deze en negeerde hij meermaals zijn avondklok. Hierop werd zelfs beslist om hem op te sluiten in de gevangenis.

“Mildheid”

Advocaat Pieter De Wit, die de 18-jarige verdedigde, vroeg een milde straf aan de rechter. Volgens hem werden de slagen en verwondingen niet betwist. Wel ontkende hij de voorbedachtheid. “Op het filmpje is niet te zien waarom mijn cliënt die trap uitdeelde”, pleitte meester De Wit. “Mijn cliënt kent de tegenpartij van op café en is geagiteerd geraakt bij een voorgaande discussie.” De strafpleiter vroeg aan de rechter om niet in te gaan op de gevorderd effectieve celstraf en stelde een straf met probatie-uitstel of een werkstraf voor. Een vonnis in de zaak volgt snel.