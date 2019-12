Tiener aangereden door elektrische fiets TVDZM

25 december 2019

13u45 0

Een veertienjarige jongeman is gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Guldenstraat. De tiener werd aangereden door een fietser op een elektrische fiets. De fietser reed na het ongeval gewoon verder. “Zonder zich te bekommeren over het slachtoffer”, luidt het bij de politiezone Mechelen-Willebroek. De jonge fietser ging naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij liep volgens de politie lichte verwondingen op.