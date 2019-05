Tiende editie van 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker op gang geschoten TVDZM

30 mei 2019

Op de Grote Markt in Mechelen is de tiende editie van de 1.000 kilometer voor Kom op tegen Kanker op gang geschoten. Verschillende teams gingen ook dit jaar opnieuw de uitdaging aan. Enkelingen deden dit jaar al voor de tiende keer mee en zullen de 1.000 kilometer zelfs al voor de tiende keer alleen uitrijden. Omstreeks 7.00 uur begonnen de deelnemers aan hun de eerste kilometers. Dit jaar zijn er vier gaststeden die de fietsers ‘s middags ontvangen. Vandaag wordt er naar Antwerpen gereden, morgen naar Zedelgem en zaterdag en zondag houden de fietsers halt in respectievelijk Diest en Oudenaarde.

Wimpels

Nieuw tijdens deze editie zijn de wimpels. Zij werden tijdens de startceremonie omhoog gehesen. Op de wimpels staan de namen voor wie de fietsers deelnemen. Hun namen werden vanmorgen ook allemaal voorgelezen. Naar aanleiding van de tiende editie lanceerde Kom op tegen Kanker ook een internationaal peloton. Vanuit Lyon trok het peloton via de Bourgogne, de Champagnestreek en Nord-Pad de Calais tot in Oudenaarde. Daar sluiten zij zondag aan voor hun laatste rit naar Mechelen.

Meer foto's onder de video: