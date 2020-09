Tien scholen krijgen veiligere omgeving dankzij Vlaamse subsidies Wannes Vansina

01 september 2020

14u11 0 Mechelen Stad Mechelen krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 54.422 euro voor het veiliger maken van tien schoolomgevingen.

“Onze diensten dienden in juni hiervoor een dossier in om verder in te zetten op veilige schoolstraten. Geen beter moment dan bij de start van dit nieuwe schooljaar positief nieuws te mogen ontvangen”, lacht schepen Vicky Vanmarcke.

Het geld wordt de komende zes maanden geïnvesteerd in onder meer in de plaatsing van fietsbeugels en octopusbarelen en het aanbrengen van bijkomende wegmarkeringen rond oversteekplaatsen.

Worden aangepakt: de schoolomgevingen (binnen een straal van 100 meter rond de schooltoegang of tot het eerste kruispunt) van De Puzzel, PTS, De Vlindertuin, De Spreeuwen, Lyceum, Victor Van de Walle, Den Anker, De Zonnebergen, Villa Zonnebloem en de Sint-Pieterschool.