Tien maanden met uitstel voor kindermishandeling

11 september 2019

Een dertigjarige vrouw uit Mechelen is schuldig bevonden aan het mishandelen van haar elfjarige dochter. De vrouw liet haar dochter het huis poetsen terwijl zijzelf nog aan het slapen was en legde haar verder ook heel wat ongepaste straffen op. “Zo liet ze haar dochter vijfhonderd keer on en neer hurken, werd ze geslagen met een broeksriem en moest de dochter ’s nachts in de gang gaan staan”, klonk het in de vordering van het parket. De feiten kwamen aan het licht dankzij de school van de elfjarige. Zij trokken aan de alarm bel toen bleek dat het meisje een stuk matras aan het opeten was.

De feiten, buiten het slaan met de broeksriem, werden niet betwist. “Een jaar nadat ze was bevallen van haar dochter is ze naar België vertrokken. Hier is ze hertrouwd en kreeg ze nieuwe kinderen. Wanneer de dochter acht jaar was, is ook zij terug naar België gekomen. Maar het meisje werd opstandig, vermoedelijk omdat ze was achtergelaten in haar thuisland. Mijn cliënt kon hier moeilijk mee omgaan”, klonk het bij de advocaat van de dertigjarige.

Aan de dochter werd een schadevergoeding toegekend van vijfhonderd euro.