Tien maanden met uitstel voor huisdiefstal Tim Van Der Zeypen

29 juli 2020

De rechter in Mechelen heeft Sarah P. uit Mechelen veroordeeld tot een celstraf van tien maanden met uitstel. De vrouw is schuldig bevonden aan een huisdiefstal. Ze ging er bij kledingzaak E5-mode in Mechelen vandoor met kledij. De vrouw werkte op het moment van de diefstal als interimmer in de kledingwinkel. Ze ontkende de feiten niet. Opvallend was dat de vrouw in het verleden al enkele keren werd veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Ze kreeg toen twee keer een celstraf van tien maanden en één keer een celstraf van zes maanden. Deze keer kreeg de vrouw dus een celstraf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Er werd ook een geldboete opgelegd van 400 euro.