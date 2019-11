Tien maanden geeist voor partnergeweld TVDZM

27 november 2019

Nabil J., een 24-jarige man uit Mechelen, riskeert een celstraf van tien maanden met uitstel. De twintiger moest zich verantwoorden voor partnergeweld. Tussen september 2018 en februari 2019 sloeg hij zijn toenmalige vriendin maar liefst drie keer. Zo eindigde een discussie in auto in verschillende klappen in het aangezicht van zijn vriendin en moest zij zelfs een keer op de vlucht slaan omdat de 24-jarige haar tegen de grond had gewerkt. Het koppel ging intussen uit elkaar. Zijn ex-vriendin vond intussen een nieuwe liefde. “Maar ik heb het nog altijd erg moeilijk met de feiten”, zei ze op zitting vanochtend. De 24-jarige gaf de feiten toe. Naar eigen zeggen had hij het moeilijk omdat zij hun relatie wou beëindigen. Er werd een opschorting van straf gevraagd. Of hij dit krijgt, weten we op 18 december. Dan velt rechter Suzy Vanhoonacker haar vonnis. HEIST-OP-DEN-BERG