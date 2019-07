Tien maanden celstraf voor diefstal van bankkaarten in kinderdagverblijf TVDZM

19 juli 2019

15u00 0 Mechelen Een jonge sans-papier uit Algerije is door de Mechelse rechter veroordeeld tot tien maanden effectieve celstraf. Hij stond terecht voor de diefstal van bankkaarten en een geldsom van twee medewerkers van een kinderdagverblijf.

De politie kon hem niet lang na de diefstal oppakken in het station van Mechelen. “Daar had hij geprobeerd om sigaretten te kopen met de bankkaarten. Omdat de man de pakjes sigaretten afzonderlijk probeerde aan te kopen en de verkoper dit verdacht vond, werd hij staande gehouden”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens op zitting.

Niet enkel beweerde hij eerst dat hij niets met de diefstal had te maken, vertelde hij de speurders ook nog dat hij minderjarig was. Alleen gaf een botscan hem ongelijk en werd hij vandaag veroordeeld als meerderjarige. De rechter legde hem tot slot ook nog een effectieve geldboete van 800 euro op. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, is nog niet bekend.